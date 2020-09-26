سلبية تحليل الدم للاعبي الإسماعيلي استعدادا للطلائع

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 21:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أرسلت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم للنادي الإسماعيلي، نتيجة تحليل الدم الذي أجري للاعبي الفريق وأفراد الأجهزة المختلفة.

ويستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ لمسابقة الدوري.

وقد جاءت نتيجة التحليل سلبيه للجميع بدون استثناء، ليدخل الفريق اللقاء مكتمل الصفوف باستثناء الإصابات.

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ويخوض الإسماعيلي مرانه الأخير مساء غد الأحد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وقد ركز الحهاز الفني على علاج الأخطاء التي وقع فيه لاعبي الفريق خلال مباراته السابقة، وأهمها ضعف التمركز الدفاعي وعدم الاستغلال الأمثل للفرص أمام مرمى الفريق المنافس.

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