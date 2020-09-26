تشكيل ريال مدريد – يوفيتش يجاور بنزيمة.. ومودريتش احتياطي أمام بيتيس

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بلاعبه لوكا يوفيتش في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال بيتيس.

ريال مدريد حامل اللقب يحل ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويعتمد زيدان على الصربي يوفيتش إلى جوار كريم بنزيمة، ومن خلفهما النرويجي مارتن أوديجارد.

فيما يبدأ لوكا مودريتش المباراة من على مقاعد البدلاء، ويشارك في الوسط الشاب فيدي فالفيردي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – مارتن أوديجارد – توني كروس

الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكا مودريتش – لوكاس فاسكيز – إيسكو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – بورخا مايورال

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: جويل روبليس

الدفاع: إيميرسون – عيسى ماندي – مارك بارترا – أليكس مورينو

الوسط: ويليام كارفاليو – جيدو رودريجيز – خواكين سانشيز – نبيل فقير – سيرخيو كاناليس

الهجوم: توني سانابريا

دكة البدلاء: داني ريبويو – مارتين مونتويا – فران ديلجادو – سيدني – فيكتور رويز – باول أكوكو – أيتور رويبال – لورين مورون – خوانمي – كريستيان تيو – بورخال إجليسياس