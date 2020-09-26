تشكيل طنطا - عبد العال يدفع بثلاثي هجومي أمام الأهلي

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 19:16

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

اعتمد رضا عبد العال المدير الفني لطنطا على ثلاثي هجومي في تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد طنطا في الجولة الـ30 من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الأهلي We السلام.

وجاء تشكيل طنطا كالآتي:

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المرمى: محمد أشرف.

الدفاع: محمد الشاذلي – سليمان عبد ربه – محمود مسعود – إيهاب سمير.

الوسط: وليد عادل – مصطفى أمين – عبد الرحمن الدح.

الهجوم: أحمد فهمي – محمد ماجد أونش – هشام شعبان.

الأهلي بطل الدوري يتصدر المسابقة برصيد 76 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

طنطا الأهلي الدوري المصري
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