تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام طنطا.. واستمرار ظهور كهربا أساسيا

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 19:04

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي - الاتحاد السكندري

عاد علي معلول ليقود الجبهة اليسرى للأهلي في مواجهة طنطا، بعدما لم يشارك في المباراة السابقة أمام نادي مصر.

ويلعب الأهلي ضد طنطا في الجولة الـ30 من الدوري المصري في المباراة المقامة بملعب الأهلي We السلام.

كما استمر ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" في التشكيل الأساسي للأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أحمد الشيخ.

الهجوم: كهربا – جونيور أجايي – مروان محسن.

الأهلي بطل الدوري يتصدر المسابقة برصيد 76 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير – محمد فخري – عربي بدر – محمود وحيد – محمد مجدي أفشة – أليو بادجي – حسين الشحات – ياسر إبراهيم.

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