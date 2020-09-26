قائمة يوفنتوس – عودة ديبالا.. وتواجد موراتا لأول مرة أمام روما

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 18:39

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد سامبدوريا

عاد باولو ديبالا لقائمة يوفنتوس بعد شفائه من الإصابة، فيما تواجد ألفارو موراتا لأول مرة.

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة روما في الدوري الإيطالي.

قائمة يوفنتوس شهدت عودة ديبالا بعد الغياب عن الجولة الأولى للإصابة، فيما انضم ألفارو موراتا الوافد الجديد لأول مرة.

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من جهة أخرى، تواجد كريستيانو رونالدو على رأس القائمة، بجانب دوجلاس كوستا رغم ما يثار عن احتمالية رحيله.

أرتور ميلو تواجد أيضا في وسط الملعب للمباراة الثانية على التوالي، وإن لم يشارك في المباراة السابقة أمام سامبدوريا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني – جيانلويجي بوفون – بينسوليو.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جورجيو كيلليني – دانيلو – خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دانيلي روجاني – ميريح ديميريل – جيانلوكا فرابوتا.

الوسط: أرتور ميلو – آرون رامسي – ويستون ماكين – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور – مانولو بورتانوفا – ديان كولوسيفسكي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – جياكمو فيريوني.

ويلتقي يوفنتوس مع روما مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس روما موراتا
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