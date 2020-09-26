قائمة يوفنتوس – عودة ديبالا.. وتواجد موراتا لأول مرة أمام روما

عاد باولو ديبالا لقائمة يوفنتوس بعد شفائه من الإصابة، فيما تواجد ألفارو موراتا لأول مرة.

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة روما في الدوري الإيطالي.

قائمة يوفنتوس شهدت عودة ديبالا بعد الغياب عن الجولة الأولى للإصابة، فيما انضم ألفارو موراتا الوافد الجديد لأول مرة.

من جهة أخرى، تواجد كريستيانو رونالدو على رأس القائمة، بجانب دوجلاس كوستا رغم ما يثار عن احتمالية رحيله.

أرتور ميلو تواجد أيضا في وسط الملعب للمباراة الثانية على التوالي، وإن لم يشارك في المباراة السابقة أمام سامبدوريا.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني – جيانلويجي بوفون – بينسوليو.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جورجيو كيلليني – دانيلو – خوان كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دانيلي روجاني – ميريح ديميريل – جيانلوكا فرابوتا.

الوسط: أرتور ميلو – آرون رامسي – ويستون ماكين – أدريان رابيو – رودريجو بنتانكور – مانولو بورتانوفا – ديان كولوسيفسكي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – جياكمو فيريوني.

𝑅𝑒𝒶𝒹𝓎 𝒻𝑜𝓇 𝑅𝑜𝓂𝑒 💪 The full list of Bianconeri heading to the Capital is 𝐼𝒩! ⚪️⚫️#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/sk7Ao89ea8 — JuventusFC (@juventusfcen) September 26, 2020

ويلتقي يوفنتوس مع روما مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.