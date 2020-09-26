نهاية المباراة الجميلة – وست بروميتش (3) – (3) تشيلسي.. العودة تكتمل

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 18:38

كتب : محرر في الجول

تشيلسي - وست بروميتش

يتابع FilGoal.com مباراة وست بروميتش وتشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ق70: جوووول هدف ثان لتشيلسي عن طريق أودوي والعودة تقترب.

ق57: جوووول ماسون ماونت يقلص الفارق لتشيلسي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

- بداية الشوط الثاني بتغييرين من لامبارد بنزول كالون هودسون أودي بدلا من ماتيو كوفاسيتش، وسيزار أزبيلكويتا بدلا من ماركوس ألونسو.

ق28: جوووول ماذا يحدث في تشيلسي.. كايل بارتلي يسجل الثالث بعد عرضية من ركلة ركنية من الجانب الأيسر على رأس فيورلونج الذي مررها إلى بارتي داخل منطقة منطقة الجزاء سجلها داخل الشباك.

ق25: جوووول هدف ثان لوست بروميتش عن طريق روبينسون من جديد بعد خطأ فادح من تياجو سيلفا قائد تشيلسي.

ق15: أووووه عرضية رائعة من ماونت يقابلها فيرنر بتسديدة مباشرة لكن العارضة تحرم تشيلسي من التعادل.

ق4: جوووول هدف مبكر عن طريق كالوم روبينسون الذي سدد على يسار كاباييرو.

تابع المباراة لحظة بلحظة

تشيلسي حجازي وست بروميتش
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