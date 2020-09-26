سلة - الأهلي يتمم تعاقده مع نادين سلعاوي

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 16:37

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي

أتم الأهلي تعاقده مع نادين سلعاوي لفريق سيدات كرة السلة.

ولعبت سلعاوي في الأعوام الماضية بجامعة نورث كارولينا جرينسبورو، وحصدت جائزة لاعبة العام بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات.

وسجلت نادين سلعاوي 493 نقطة هذا الموسم لتفوز بأكثر مسجلة للنقاط وأفضل لاعبة هذا العام في جامعتها.

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وكانت نادين قد دخلت التاريخ كأكثر مسجلة للنقاط في جامعتها كأول لاعبة تصل إلى 2000 نقطة منذ انضمامها.

كما حققت نادين رقما قياسيا بتسجيل 196 ثلاثية في مسيرتها مع جامعتها كأعلى من سجلت في تاريخ الجامعة.

وتعد سلعاوي خامس صفقات فريق السيدات، بعد ضم نهى شتا من هليوبوليس، ومي حلوة ورنا نبيل من سبورتنج، وسلوى هارون من الزهور.

ورحل عن الفريق هالة الشعراوي لسموحة، ومنار إيهاب لسبورتنج، وإيتالي لوكاس لهليوبوليس.

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