اتحاد السلة لـ في الجول: معسكر في صربيا للمنتخب قبل تصفيات أمم إفريقيا

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 16:09

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر للسلة

كشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة عن إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول قبل انطلاق تصفيات أمم إفريقيا في نوفمبر المقبل في الإسكندرية.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "اتفقنا على معسكر خارجي للمنتخب في صربيا بين 17 و23 أكتوبر".

وأردف "ويلي هذا المعسكر، معسكر آخر في الإسكندرية في شهر نوفمبر قبل التصفيات".

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وكشف "تم إضافة 3 عناصر جديدة للمنتخب".

وأكمل "حاتم البحيري لاعب الأهلي، ومروان سرحان وعمر عزب لاعبا سموحة، سينضمون للفريق".

وأتم "سرحان أمامه 3 أسابيع وسيكون جاهزا للانضمام، حيث يعاني من إصابة حاليا".

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري عن استضافة مصر لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة السلة المقبلة.

وقال عبد المطلب لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على استضافة مصر تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا في نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف "البطولة سيتم استضافتها في إسكندرية وتضم المجموعة 4 فرق ويتأهل ثلاثة إلى البطولة".

وأكد "التصفيات تقام بشروط الاتحاد الدولي بنظام يسمى (الفقاعة) وهو استقبال البعثة من المطار إلى فندق مباشرة في البداية يجلس الجميع في غرفة منفردة وبعد مسحة فيروس كورونا في حالة سلبيتها تكون الغرفة مزدوجة".

وأتم تصريحاته "اشترط الاتحاد الدولي عدم وجود خدمة فندقية حتى لا تختلط البعثة بأي شخص يمكن أن يكون مصاب بفيروس كورونا".

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