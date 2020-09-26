شريف إكرامي: هيكل بيراميدز قريب من أندية أوروبا.. وأتمنى أن نحقق هدف النادي الملح

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

صور من تقديم شريف كرامي لاعبا لـ بيراميدز - من الحساب الرسمي للنادي

وصف شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، ناديه الجديد بأنه يملك هيكل قريب من هيكلة أندية أوروبا.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إكرامي في لقاء بثه حساب بيراميدز على تويتر: "هيكل النادي قريب من هيكلة أندية أوروبا، مع فارق الإمكانيات".

وأكمل "خارج الأهلي والزمالك كأندية جماهيرية تلعب على البطولات، فقط بيراميدز لديه مقومات البطولة. بغض النظر عن الإمكانيات المادية، لا فريق خارج الأهلي والزمالك يملك هذا الكم من اللاعبين الدوليين".

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وشدد "هذا عنصر هام لو أردت اللعب على بطولة، مع أمور مثل الطموح والدوافع ووحدة غرفة اللاعبين، وإن شاء الله سيكون هذا موجود في الفريق".

وشرح "دوري مثل كل اللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب. نحن مجموعة وكرة القدم لعبة جماعية وكلنا نتحمل المسؤولية. هذا الدور سواء كبر أو صغر سأضع فيه كل ما تعلمته سواء في مصر أو خارجها لتحقيق الهدف المطلوب والملح، نريد أن نلعب على بطولة وتحقيقها وهذا أمر أتمنى أن يكون لي دور فيه".

وأتم إكرامي "حظوظنا جيدة في الكونفدرالية وقد نتوج بها، وهذا أمر هام، الفوز بها يؤهلنا للعب في السوبر الإفريقي العام المقبل وهذا يضع النادي في منطقة يستهدفها منذ فترة".

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 8 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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شريف إكرامي شريف إكرامي - بيراميدز
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