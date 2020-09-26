روما يقيد دياوارا في قائمة الفريق الأول قبل مواجهة يوفنتوس

ظهر اللاعب الغيني أمادو دياوارا في قائمة الفريق الأول لنادي روما الإيطالي بعد الأزمة التي تسببت في خسارة الفريق 3-0 أمام هيلاس فيرونا إداريا.

وحسب موقع الاتحاد الإيطالي فأن اللاعب البالغ 23 عاما يتواجد في قائمة الفريق وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وسيستعد روما لمواجهة يوفنتوس في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري والغيني جاهز للمشاركة.

ماذا حدث؟

مباراة الجولة الأولى انتهت بالتعادل 0-0 بين روما وهيلاس فيرونا.

وبسبب خطا إداري، خسر روما اللقاء بنتيجة 3-0 عقب إشراك الغيني كلاعب في قائمة الشباب تحت 22 عاما.

وكان دياوارا الذي شارك كبديل قد أتم عامه الـ 23 في يونيو الماضي.

المثير في الأمر أن باناتيلو لونجو الإداري الذي تسبب في خسارة الذئاب تقدم باستقالته وبات قريبا من العمل في نادي هيلاس فيرونا بعد خطأه الفادح.

وكان روما قد استئناف ضد قرار الاتحاد لأن الخطأ لم يؤثر على نتيجة اللقاء.

خاصة أن النادي يمتلك 4 مقاعد شاغرة في قائمته يستطيع التواجد بها.

وعُين لونجو في منصب المدير الإداري للنادي في صيف 2019.