رسميا - جنوى يستعير لوكا بيليجريني من يوفنتوس

السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

لوكا بيليجريني - جنوى

أعلن نادي جنوى الحصول على خدمات لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

اللاعب سيرتدي القميص رقم 88 مع الفريق الجريفوني وسيكون جاهزا لمباراة نابولي في الجولة الثانية من المسابقة.

الظهير الإيطالي البالغ 21 عاما لعب لصفوف روما موسم 2018-19 وانتقل مطلع الموسم الماضي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ليوناردو سيبنازولا إلى الذئاب.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: بالوتيلي يقترب من جنوى رسميا – جنوى يستعير لاعبا من يوفنتوس وآخر من تشيلسي ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد رسميا - موراتا يعود إلى يوفنتوس

وأعاره يوفنتوس مباشرة إلى صفوف كالياري ليخوض 24 مباراة في الدوري الإيطالي.

وعلى المستوى الدولي حقق بيليجريني المركز الرابع في كأس العالم تحت 20 عاما مع منتخب إيطاليا في 2019.

لوكا بيليجريني يوفنتوس جنوى
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - برايتون (0)-(0) مانشستر يونايتد.. القائم ينوب عن دي خيا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روما يقيد دياوارا في قائمة الفريق الأول قبل مواجهة يوفنتوس 23 دقيقة | أوروبا
كومان: غضب ميسي طبيعي.. لكنه ملتزم 29 دقيقة | أوروبا
وكيل جناح بودو جليمت: الاهتمام كبير للغاية باللاعب ويأتي من أندية الدوريات الخمس الكبرى 33 دقيقة | أوروبا
مؤتمر مورينيو: لا أحب شكوى اللاعبين 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – سولشاير يجري 3 تغييرات لمواجهة برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - جنوى يستعير لوكا بيليجريني من يوفنتوس ساعة | أوروبا
موراتا: حلمت بالعودة لـ يوفنتوس.. أنا في المكان والوقت الأمثل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك