رسميا - جنوى يستعير لوكا بيليجريني من يوفنتوس
السبت، 26 سبتمبر 2020 - 12:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي جنوى الحصول على خدمات لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم.
لوكا بيليجريني
النادي : يوفنتوس
اللاعب سيرتدي القميص رقم 88 مع الفريق الجريفوني وسيكون جاهزا لمباراة نابولي في الجولة الثانية من المسابقة.
الظهير الإيطالي البالغ 21 عاما لعب لصفوف روما موسم 2018-19 وانتقل مطلع الموسم الماضي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ليوناردو سيبنازولا إلى الذئاب.
❤️💙 Luca #Pellegrini
📝 https://t.co/N1iCVEbKfM pic.twitter.com/gCZtC6cODx— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 26, 2020
وأعاره يوفنتوس مباشرة إلى صفوف كالياري ليخوض 24 مباراة في الدوري الإيطالي.
وعلى المستوى الدولي حقق بيليجريني المركز الرابع في كأس العالم تحت 20 عاما مع منتخب إيطاليا في 2019.
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