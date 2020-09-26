رسميا - جنوى يستعير لوكا بيليجريني من يوفنتوس

أعلن نادي جنوى الحصول على خدمات لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

اللاعب سيرتدي القميص رقم 88 مع الفريق الجريفوني وسيكون جاهزا لمباراة نابولي في الجولة الثانية من المسابقة.

الظهير الإيطالي البالغ 21 عاما لعب لصفوف روما موسم 2018-19 وانتقل مطلع الموسم الماضي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع ليوناردو سيبنازولا إلى الذئاب.

وأعاره يوفنتوس مباشرة إلى صفوف كالياري ليخوض 24 مباراة في الدوري الإيطالي.

وعلى المستوى الدولي حقق بيليجريني المركز الرابع في كأس العالم تحت 20 عاما مع منتخب إيطاليا في 2019.