مرتضى: يكفينا فخرا أننا فزنا على الأهلي.. وبطولة إفريقيا هي مباراة الذهاب والنهائيات في صالحنا

أجرى مرتضى منصور اجتماعا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري، طالبهم من خلاله بالاجتهاد من أجل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور: "أشكر طارق يحيى قبوله قيادة طائرة الفريق وهي دون بنزين والقيام بهبوط اضطراري، وأشكر أيمن عبد العزيز أيضا ومدحت عبد الهادي الذي سيواصل مع الجهاز الجديد على ما قدموه في تلك الظروف الصعبة".

وتابع "أقدر الضغط الذي تتعرضوا له، مع ضغط المباريات الإسماعيلي والمصري يعانون بسبب عدم وجود بدلاء عكس الأهلي والزمالك".

وأضاف "يكفي فخرنا أننا فزنا على الأهلي الفائز بالدوري، فزنا على (أجمد) فريق في الدوري)".

وأكمل "الإصابات تتوالي ولدينا مستشفى، ونعمل مع فرج عامر رئيس نادي سموحة على تأجيل مباراة الكأس".

وأردف "طارق حامد وحازم أمام وأوباما وجنش وأبو جبل ومصطفى محمد يعرفون جايمي باتشيكو جيدا من ولايته الأولى".

وشدد "أبذلوا جهدكم وباتشيكو سيحدد من يلعب ومن سيرحل عن صفوف الفريق، بطولة إفريقيا هي مباراة الذهاب وإذا حققنا نتيجة إيجايبة او تعادلنا وهنا سيوفقنا الله".

وأتم "دائما التوفيق في صالحنا في المباراة النهائية، فزنا سابقا على الأهلي والوداد والرجاء من قبل في مباريات نهائية تاريخيا".