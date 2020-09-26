فورلان: برشلونة لا يمكنه عتاب سواريز.. قدم كل شيء للنادي وأتليتكو سيدعمه

قال دييجو فورلان نجم أتليتكو مدريد ومنتخب أوروجواي السابق إن لويس سواريز مهاجم الروخيبلانكوس منح كل شيء لبرشلونة ولا يمكن أن يعاتبه النادي بأي شكل. وذلك في تصريحات لراديو "ماركا".

لويس سواريز النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وصرح فورلان قائلا: "ما فعله برشلونة مع سواريز حدث لعدد كبير من اللاعبين في الماضي، أهم شيء بالنسبة له أنه منح كل شيء لبرشلونة لا يمكن أن يكون لهم أي عتاب عليه".

وأضاف "رغم ذلك أعتقد أنه سيتم دعمه في أتليتكو، لاعب مثل سواريز يلائمه، وآمل أن يساعد الفريق للقتال على القمة".

وواصل "سواريز ودييجو كوستا وجواو فيليكس يمكنهم أن يكونوا رمح هجوم أتلتيكو مدريد".

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

وأعرب سواريز في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن حزنه للرحيل عن برشلونة، بينما ودعه صديقه ليونيل ميسي برسالة مؤثرة هاجم فيها إدارة برشلونة.