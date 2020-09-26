سواريز: عدة أشياء حفزتني للانضمام إلى أتليتكو.. وسيميوني يعرف كيف يتحدث إليك

قال لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد إن ما حفزه على الانضمام إلى ناديه الجديد كان قيمته في إسبانيا وقتاله الدائم ليكون في المقدمة والحافز الكبير، كما أشار إلى حديثه مع دييجو سيميوني مدرب الفريق.

وصرح سواريز إلى موقع ناديه: "حافز القدوم إلى أحد كبار إسبانيا ساعدني على اتخاذ هذا القرار، وأتليتكو أحد كبار إسبانيا، لديه لاعبين عظماء ودائما ما يقاتل ليكون في المقدمة".

وأضاف "كما أن جمهور أتليتكو يخلق حافزا كبيرا، والرغبة الكبيرة التي تتملك المشجعين، هذا حافز إضافي. تتلقى التحفيز من الخارج حتى تقاتل بكثير من الحدة والقوة، بالإضافة إلى الحديث مع المدرب ومع مسؤولي أتليتكو".

وواصل "المساهمة أكثر قليلا مع فريق كبير مثل أتليتكو تحفزني".

وأكمل "في الأعوام الأخيرة كان النادي يقاتل دوما في الدوري وأظهروا ما تعنيه المنافسة".

وتابع "أريد أن أحاول مساعدة الفريق حيث يمكنني ذلك".

وأردف "المحادثة التي أجريتها مع المدرب أضافت لرغبتي للانضمام إلى أتليتكو".

واسترسل "سيميوني لديه شيئا ما يحفك، يتحدث إليك بالكثير من الإقناع".

وواصل "جريزمان وجودين أخبراني أشياء إيجابية حول النادي، كتبوا التاريخ هنا في النادي وكلاهما رحب بالتحدث معي حول كل ما أحتاجه في مدريد، أنا شاكر لذلك".

وأتم "اللاعب لا يمكنه أن يغير فلسفة النادي، اللاعب عليه أن يتكيف على ديناميكة الفريق وحدث ذلك لي في الماضي".

ويعد سواريز الهداف التاريخي الثالث لـ برشلونة برصيد 198 هدفا من 283 مباراة، كما صنع 109 هدفا خلال نفس الفترة.

لكن مع قدوم رونالد كومان المدرب الجديد لـ برشلونة، تم إخبار سواريز بالاستغناء عن خدماته.

وأعرب سواريز في مؤتمر صحفي يوم الخميس عن حزنه للرحيل عن برشلونة، بينما ودعه صديقه ليونيل ميسي برسالة مؤثرة هاجم فيها إدارة برشلونة.