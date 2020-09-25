الإسماعيلي يشكل لجنة تعاقدات جديدة

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت اللجنة برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادي، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوي وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة.

ومن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها بداية من يوم السبت و"لها كافة الصلاحيات في اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدا للتعاقد معهم"، وفقا لما أعلن النادي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 28 مباراة.