طولان: باتشيكو مدرب متميز يمكنه جمع أوراق الزمالك.. وفايلر تم تضخيمه إعلاميا وجماهيريا

قال حلمي طولان مدرب إنبي إن جايمي باتشيكو مدرب متميز ويمكنه جمع أوراق الزمالك سريعا، كما أشار إلى أن ريني فايلر مدرب الأهلي تم تضخيمه إعلاميا وجماهيريا.

وصرح طولان عبر إذاعة "أون سبورتس" قائلا: "باتشيكو مدرب متميز ويمكنه أن يجمع أوراق فريق الزمالك في الفترة الصعبة الحالية".

وأضاف "فايلر تم تضخيمه إعلاميا وجماهيريا، مستوى الأهلي معه لم يكن أفضل من مستوى الفريق حينما كان مع حسام البدري خلال فترة ولايته الأخيرة".

وواصل "شرف لأي مدرب قيادة الأهلي والزمالك ولكنني أعتقد أنه من الصعب أن يقود الأهلي مدرب أجنبي حاليا قبل مواجهتيه المصيريتين في دوري الأبطال".

الزمالك كان قد أعلن تعيين جايمي باتشيكو خلفا للمدرب الذي دفع رحل عن الفريق باتريس كارتيرون، كما أن الأهلي قد أعلن أنه سيحسم مستقبل مدربه ريني فايلر في الأول من أكتوبر المقبل.

وتابع طولان عن مستقبل أسامة جلال مدافع فريقه قائلا: "نبني في إنبي فريقا قويا، وأرفض التفريط في أي من نجومه، وتحديدا أسامة جلال سواء للأهلي أو الزمالك".

وأتم "الاتحاد السكندري فريق محترم ويمتلك لاعبين رائعين وانتصارنا أمامهم لا يقلل منهم على الإطلاق".

وكان إنبي قد فاز بنتيجة 2-0 أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ29 من الدوري المصري مساء الجمعة.