عضو إدارة الإسماعيلي يستقبل من مجلس الدراويش إيمانا "بحتمية التغيير الجذري"

أعلن عطيتو أبو عراقي عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي استقالته من مجلس الدراويش.

ويستعد أبو عراقي لتقديم استقالته بشكل رسمي يوم السبت لمديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلي.

وأصدر عضو مجلس الدراويش بيانا رسميا لتوضيح أسباب استقالته مشيرا إلى "إيمانا مني بحتمية التغيير الجذري في فكر وأسلوب الإدارة".

وكتب عضو إدارة الإسماعيلي في بيانه: " إلى جمهور الإسماعيلي العظيم، الله وحده يعلم بمدى حبي وتقديري واعتزازي بكم باعتباركم أهلي وأسرتي وعزوتى. يجمعنا حب الكيان الواحد والقلب الواحد الذي ينبض عشقا وتقديرا إلى قلعة الإسماعيلي الكروية الراسخة على مر العصور".

"ومن منطلق حبي الكبير للاسماعيلى برازيل الكرة فى أفريقيا والعرب ومصر فإنني أرى أنه آن الآوان للقطيعة التامة مع الأساليب القديمة والأدوات البالية التي لم تعد قادرة على مواجهة التحديات أو اللحاق بركب الطموحات التي يستحقها الإسماعيلي".

"الاختلاف سنة الانسانية، طالما يحفظ الود والاحترام، واحترامي وتقديري لشخص المهندس إبراهيم عثمان لن يتغير أو يتزعزع".

"ولكني قررت بشكل واضح وقاطع أنني لن أستمر في مجلس الإدارة، إيماناً مني بحتمية التغيير الجذري في فكر وأسلوب الإدارة، وأن ترميم ما فات لن يجدي، وإصلاح ماهو كائن لن يحقق التقدم المنشود للكيان العريق، وأن السبيل الوحيد لنادينا الحبيب ومعشوقنا الأصفر، هو التغيير في الفكر والتصورات الإدارية والفنية".