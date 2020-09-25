طلعت يوسف: أتمنى الصبر.. أمامي ثلاثة أسابيع وأرحل عن النادي بهدوء

قال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري إنه يطالب الجماهير بعدم انتقاد لاعبي فريقه، متمنيا الصبر، كما أشار إلى رحيله عن تدريب الفريق بعد 3 أسابيع.

وصرح يوسف للصحفيين قائلا: "كانت هناك أخطاء دفاعية وحالة من عدم التوفيق ضد إنبي، كما أن الغيابات كثيرة، وبالتالي تأثرنا بها".

وأضاف "الإرهاق نال منا وكذلك ضغط المباريات وبالتأكيد سنتأثر في المباريات المقبلة".

وواصل "أقبل الانتقادات وأتحملها، وأطالب الجماهير الابتعاد عن نقد اللاعبين، أتمنى الصبر، أمامي ثلاثة أسابيع وأرحل عن النادي بهدوء".

وأتم "الاتحاد بيتي وارتباطي به سواء كنت موجودا أم لا".

الاتحاد لم يحقق أي فوز في الدوري منذ الجولة الـ23 حينما انتصر أمام الإسماعيلي، بعد ذلك تعادل مع طنطا ثم خسر من المقاصة وتعادل 3 مباريات على التوالي منها مواجهة الأهلي ثم خسر في الجولة الـ29 من إنبي بنتيجة 2-0 مساء الجمعة.

ويتبقى لزعيم الثغر مواجهات بيراميدز وطلائع الجيش وسموحة حاليا وفق الجدول المعلن من اتحاد الكرة.

كما سيواجه الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر يوم 22 من شهر أكتوبر المقبل.