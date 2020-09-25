أس: أتليتكو مدريد سيضم كافاني إذا رحل كوستا

يبدو أن فكرة الجمع بين لويس سواريز وإدينسون كافاني في فريق واحد لن تصبح محض خيال. أتليتكو مدريد يفكر جديا في ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن إدارة أتليتكو مدريد لا تعتقد أن الصفقة مؤكدة بعد، لكن النادي يفكر في بصمة سريعة وقوية على المدى القريب لخط هجومه، وعلى الرغم من أنه سيدفع راتبا كبيرا إلا أنه لن يدفع قيمة الصفقة.

وأشار التقرير أن ضم كافاني يعتمد على أمر واحد، وهو رحيل دييجو كوستا خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك لأسباب رياضية واقتصادية.

واجتمع ممثلي أتليتكو مدريد مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية عقد الصفقة.

وكانت هناك اجتماعات بين الطرفين في شهر يناير الماضي لكن المفاوضات لم تسر على خير.

أتليتكو مدريد يعلم جيدا أن كافاني يرحب باللعب له، وبعد رحيل موراتا وإمكانية رحيل كوستا، أتليتكو سارع من خطواته في السوق، وضم لويس سواريز من برشلونة.

واختتم التقرير بـ" في حالة رحيل كوستا، فمن سيعوضه هو كافاني، الأمر يعجب إدارة النادي واللاعب، وفي حالة فشل المفاوضات لضم كافاني، فسيتجه أتليتكو إما لضم إدين دجيكو مهاجم روما أو لويس سواريز مهاجم واتفورد".

ويتدرب كافاني حاليا في منزله بأوروجواي منتظرا حسم مستقبله.

ورحل كافاني عن باريس في يوليو الماضي بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق الفرنسي.

ولعب كافاني لباليرمو ونابولي وارتدى شعار باريس لسبع سنوات.

وتوج كافاني بـ22 لقبا مع باريس وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي وحصل على كوبا أمريكا 2011 مع أوروجواي.