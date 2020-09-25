رغم رحيل إيهاب جلال.. المقاصة ينتصر أمام المقاولون ويواصل مسيرته الإيجابية

نجح فريق مصر للمقاصة في الفوز أمام ضيفه المقاولون العرب في المباراة الأولى بعد رحيل إيهاب جلال مدرب الفريق عن منصبه.

المقاصة نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ميدو جابر من ركلة حرة مباشرة غالطت الحارس محمود أبو السعود في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

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لم يشهد الشوط الأول خطورة من الجانبين وآثر كل فريق اللعب بطريقة متحفظة بعض الشيء ليخرج الشوط الأول بنتيجة سلبية.

وكاد عمرو مرعي أن يفاجئ المقاولون العرب، بعدما سدد مهاجم مصر للمقاصة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بشكل خطير أعلى العارضة، في الدقيقة 58.

وحاول كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب تسجيل التعادل، بعد تسديدة رائعة عن طريق كريم مصطفى على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء المقاصة ومرت بشكل خطير في الدقيقة 86.

وكان مصر للمقاصة قد أعلن في وقت سابق رحيل إيهاب جلال عن منصبه بسبب خلاف على مستحقاته المالية وتعيين علي عاشور مدرب الشباب في النادي.

ورفع المقاصة رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة في المركز الرابع.

هذا الانتصار يعد استمرار لهيمنة سلسلة النتائج الإيجابية للمقاصة في آخر 5 مواجهات في الدوري أمام المقاولون، إذ أنه انتصار 4 مرات وتعادل مرة منذ آخر خسارة له أمام المقاولون في موسم 2017-2018 بنتيجة 2-0.