رغم رحيل إيهاب جلال.. المقاصة ينتصر أمام المقاولون ويواصل مسيرته الإيجابية

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 19:57

كتب : FilGoal

ميدو جابر - الأهلي - المقاصة

نجح فريق مصر للمقاصة في الفوز أمام ضيفه المقاولون العرب في المباراة الأولى بعد رحيل إيهاب جلال مدرب الفريق عن منصبه.

المقاصة نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ميدو جابر من ركلة حرة مباشرة غالطت الحارس محمود أبو السعود في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة
رئيس المقاصة لـ في الجول: غير صحيح حسم أمر محمد إبراهيم والأهلي.. لا جديد حول مستقبله المقاصة يكشف تفاصيل الأزمة التي أدت لرحيل إيهاب جلال رسميا – المقاصة يعلن استقالة إيهاب جلال

لم يشهد الشوط الأول خطورة من الجانبين وآثر كل فريق اللعب بطريقة متحفظة بعض الشيء ليخرج الشوط الأول بنتيجة سلبية.

وكاد عمرو مرعي أن يفاجئ المقاولون العرب، بعدما سدد مهاجم مصر للمقاصة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بشكل خطير أعلى العارضة، في الدقيقة 58.

وحاول كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب تسجيل التعادل، بعد تسديدة رائعة عن طريق كريم مصطفى على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء المقاصة ومرت بشكل خطير في الدقيقة 86.

وكان مصر للمقاصة قد أعلن في وقت سابق رحيل إيهاب جلال عن منصبه بسبب خلاف على مستحقاته المالية وتعيين علي عاشور مدرب الشباب في النادي.

ورفع المقاصة رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة في المركز الرابع.

هذا الانتصار يعد استمرار لهيمنة سلسلة النتائج الإيجابية للمقاصة في آخر 5 مواجهات في الدوري أمام المقاولون، إذ أنه انتصار 4 مرات وتعادل مرة منذ آخر خسارة له أمام المقاولون في موسم 2017-2018 بنتيجة 2-0.

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمد إبراهيم يكشف حقيقة العروض المقدمة له.. وموقفه الحالي 25 دقيقة | الدوري المصري
أس: أتليتكو مدريد سيضم كافاني إذا رحل كوستا 41 دقيقة | أوروبا
تنس - مواجهة نارية لـ ميار شريف في الدور الأول من رولان جاروس 45 دقيقة | رياضات أخرى
كوريري ديللو سبورت: مايورال قريب من الانتقال إلى روما ساعة | ميركاتو
مؤتمر تقديم إكرامي: عن سبب الانضمام إلى بيراميدز.. وهل يعود لو طلبه الأهلي؟ ومستقبله الإداري ساعة | الدوري المصري
رغم رحيل إيهاب جلال.. المقاصة ينتصر أمام المقاولون ويواصل مسيرته الإيجابية ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(2) إنبي.. تبديل أخير ساعة | الدوري المصري
رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع شريف إكرامي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 4 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني
قد ينال إعجابك