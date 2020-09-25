انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (0)-(2) إنبي.. فوز الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 84 خالد الغندور بدلا من هشام محمد.

ق. 69 جوووول ثااااني.. ركنية تنفذ وتقابل برأسية يستلمها أحمد علي ويسدد من الزاوية الضيقة بين قدمي الزنفلي مسجلا الثاني.

ق. 68 فيستون عبد الرازق يشارك بدلا من تونيا تيسديل.

ق. 66 أحمد العجوز يشارك بدلا من زياد كمال.

ق. 61 ثلاثة تبديلات في صفوف الاتحاد بدخول أحمد نبيل مانجا، والسيد سالم، ومحمد الصباحي بدلا من صبري رحيل، وكريم الديب، ومروان عطية.

ق. 56 محمود قاعود يشارك بدلا من عمر فتحي "سافيولا".

ق. 53 لمسة من خالد قمر تضع كريم الديب منفردا بالمرمى ولكنه يسدد بجانب القائم

أحمد راشد يشارك بدلا من عبد الغني محمد مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 القااائم يمنع التعادل.. رزاق سيسيه يسدد على مرتين في الدفاع ثم في القائم الأيسر لإنبي.

حكم اللقاء احتسب تسللا على أحمد علي في البداية لكن بالعودة لتقنية الفيديو تبين صحة الهدف واحتسبه حكم اللقاء.

ق. 35 جووول أوول لإنبي عن طريق أحمد علي. بينية رائعة من عمر فتحي "سافيولا" وأحمد علي ينفرد ويسجل في شباك الزنفلي.

ق. 12 تبديل اضطراري بدخول محمد رزق بدلا من عبد الرحمن عامر المصاب.

ق. 6 كريم الديب يسقط على الأرض دون تدخل من أحد

بداية المباراة