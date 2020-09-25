قائمة الأهلي - عودة حمدي فتحي وأفشة.. واستمرار غياب جيرالدو أمام طنطا

عاد حمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" للظهور من جديد في قائمة الأهلي، بعد غيابهما للراحة أمام نادي مصر في لقاء الجولة الماضية.

الأهلي يستعد لمواجهة طنطا في الثامنة مساءً يوم السبت في الجولة الـ 30 من الدوري المصري.

السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي اختار 21 لاعبا في قائمة فريقه المتوج رسميا بلقب الدوري.

قائمة الأهلي شهدت غياب أحمد فتحي ووليد سليمان وكذلك الأنجولي جيرالدو وصالح جمعة.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - عربي بدر - محمد فخري.

الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي - أليو بادجي