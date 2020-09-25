مران الأهلي - جلسة بين فايلر وبادجي وسلبية التحاليل قبل مواجهة طنطا

عقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة مع أليو بادجي مهاجم الفريق على هامش التدريبات مساء الجمعة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية التحاليل التي أجراها اللاعبون استعدادا لمواجهة طنطا.

وأجرى لاعبو الفريق تقسيمة في المران الأخير على ملعب التتش في الجزيرة استعدادا لطنطا.

كما قاد ميشيل يانكون تدريبات حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في المران المسائي يوم الجمعة.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء الجمعة استعدادا لمواجهة طنطا مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.