انتهت في الدوري - المقاصة (1) - (0) المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مصر للمقاصة وضيفه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

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د.86 تسديدة رائعة عن طريق كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء مصر للمقاصة مرت بشكل خطير على مرمى المقاصة.

د.71 جووول ميدو جابر يسجل الهدف الأول للمقاصة من ركلة حرة مباشرة سجلها اللاعب اصطدمت بأرض الملعب قبل أن تسكن شباك محمود أبو السعود بعدما خادعته.

د.58 تسديدة رائعة عن طريق عمرو مرعي مهاجم مصر للمقاصة من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل خطير للغاية أعلى العارضة.

د.54 إنذار لميدو جابر بعد تدخل بالمرفق على محمد مجلي لاعب المقاولون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+1 ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها محمد سمير بتسديد مباشرة إرتدت من الحائط البشري للاعب مصر للمقاصة وانتهت معها الخطورة.

د.26 ركلة ركنية لمصر للمقاصة على يمين مرمى المقاولون العرب، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لم يتمكن لاعبي الفريق من الاستفادة منها قبل أن يتدخل الدفاع باستخلاص للكرة وإنهاء الخطورة.

د. 07 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.