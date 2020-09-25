استراحة في الدوري - المقاصة (0) - (0) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 17:18

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مصر للمقاصة وضيفه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

د.45+1 ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما، نفذها محمد سمير بتسديد مباشرة إرتدت من الحائط البشري للاعب مصر للمقاصة وانتهت معها الخطورة.

د.26 ركلة ركنية لمصر للمقاصة على يمين مرمى المقاولون العرب، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لم يتمكن لاعبي الفريق من الاستفادة منها قبل أن يتدخل الدفاع باستخلاص للكرة وإنهاء الخطورة.

د. 07 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.

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