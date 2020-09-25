الفيديو يقتل الفرحة العارمة.. الحرس والطلائع يتعادلان

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الدوري المصري

سجل حرس الحدود هدفا قاتلا وتعالت صرخات الاحتفال تدوي في أرجاء ملعب المكس لكن حكم الفيديو كان له رأي آخر.

وتعادل حرس الحدود اليوم الجمعة في ملعبه سلبيا بدون أهداف مع ضيفه طلائع الجيش في الجولة 29 من الدوري المصري.

ولم يكن هناك الكثير من الفرص في المباراة بل جاءت هادئة في أغلب فتراتها وغابت الخطورة.

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لكن في الوقت بدل من الضائع مرر أحمد شرويدة الكرة لتوني لوكاسا وسجل هدفا جميلا واحتفل الجميع ظنا أن حرس الحدود ظفر بثلاث نقاط هامة للغاية.

لكن بعد مشاورات ألغى حكم الفيديو الهدف بداعي وجود مخالفة على محمد عبد الفتاح "تاحا" وإعاقته لعمرو جمال لاستخلاص الكرة في الهجوم الذي أسفر عن الهدف.

بتلك النتيجة وصل رصيد حرس الحدود لـ30 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 بفارق نقطة عن وادي دجلة الذي يقبع في مراكز الهبوط.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع بـ34 نقطة.

حرس الحدود طلائع الجيش في الدوري
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