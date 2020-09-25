ريكاردو: أمل بقاء الإسماعيلي في الدوري قائم.. هذه المشكلة نعمل على حلها

قال ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي أن أمل بقاء الدراويش في الدوري مازال موجود بقوة.

وتلقى الإسماعيلي هزيمته الـ13 في الدوري حينما سقط على أرضه بثلاثة أهداف لهدف ضد بيراميدز في الجولة 29 من الدوري أمس الخميس.

وقال ريكاردو للصحفيين: "مطمئن لتحسن النتائج خاصة أن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى ونحن نتطور".

وواصل "أهم مشكلة لدينا تتمثل في عدم استغلال الفرص أمام مرمى الخصم وهذا ظهر واضحا ضد إنبي وبيراميدز ونعمل على علاج تلك المشلكة".

وأضاف "علاج ذلك الأخطاء بالإضافة لتحسن الأداء الدفاعي سيساعدنا على تحسين النتائج".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

ويبتعد الإسماعيلي عن مراكز الهبوط بفارق ثلاث نقاط وله لقاء أقل من وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ16.