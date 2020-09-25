انتهت – حرس الحدود (0) - (0) طلائع الجيش.. التعادل يحكم

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 14:26

كتب : FilGoal

حرس الحدود - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي حرس الحدود وطلائع الجيش التي تقام في ملعب المكس في الجولة 29 من الدوري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90+5: إلغاء الهدف لوجود خطأ على تاحا ودفعه لعمرو جمال لقطع الكرة قبل تسجيل الهدف.

ق90+3: جوووول توني لوكاسا يسجل هدفا قاتلا لحرس الحدود.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

حرس الحدود طلائع الجيش في الدوري
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