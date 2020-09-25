سعد سمير: أعود لمران الأهلي خلال 4 أسابيع.. ونعمل على علاج الأخطاء

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 13:23

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

قال سعد سمير مدافع الأهلي إنه يستعد للعودة للمشاركة في مران فريقه الجماعي خلال أربعة أو خمسة أسابيع بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس.

وقال سعد سمير لقناة "أون تايم سبورتس": "سأعود لمران الأهلي خلال أربعة أو خمسة أسابيع".

وبسؤاله عن تجديد تعاقده على بياض مع الأهلي قال رغم خروجه من القائمة في ظل الإصابة: "هذا طبيعي وتعلمنا ذلك في الأهلي ممن سبقونا".

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وعن نجم الموسم في فريقه أجاب "محمد الشناوي خارج المنافسة وهو مختلف عن أي لاعب في الدوري حاليا، وهناك الكثير من اللاعبين الذين قدموا أداء مميزا خلال الموسم أيضا".

أما عن انتقاد دفاع الأهلي رغم استقباله لثمانية أهداف فقط في الموسم الجاري من الدوري قال: " جمهور الأهلي دائما يريد الأفضل".

وواصل "ربما عدد الفرص التي نستقبلها كبير ومحمد الشناوي يتألق معنا فذلك دفع الجمهور للانتقاد، كذلك بعد العودة من توقف النشاط الكروي ينقنصنا بعض الأمور وبالتأكيد سيعمل الفريق على علاج كل الأخطاء".

الأهلي سعد سمير
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