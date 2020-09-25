سامي قمصان: فايلر طلب مني متابعة لقاء الوداد والرجاء.. وهذه مشكلة جيرالدو

كشف سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي عن طلب ريني فايلر المدير الفني للفريق منه متابعة لقاء الوداد والرجاء في دربي الدار البيضاء استعدادا لقاء الأول في نصف النهائئي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان لقناة "أون تايم سبورتس" في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة: "فايلر هو من كلفني بمتابعة المبارة لكتابة تقريرا عن الوداد".

وبسؤاله متى طلب منه فايلر متابعة المباراة أجاب "أمس الخميس قبل بدايتها بساعات".

وأشاد مدرب الأهلي بفايلر وقال: "فايلر مدرب مميز للغاية، أفاد الأهلي كثيرا وهو كذلك استفاد من النادي وحقق بطولتين خلال عام، وكان على قدر رهان لجنة التخطيط عليه".

وعن اهتزاز مستوى جيرالدو لاعب الفريق قال: "جيرالدو من اللاعبين المميزين قدم أداء جيدا مع بريميرو دو أوجوستو، لكنه يعاني من مشاكل نفسية لأنه لم يسافر منذ فترة طويلة ولم ير زوجته ولا يستطيع جلبها إلى مصر، أتمنى أن تنتهي تلك المشاكل".

وبسؤاله من أفضل لاعب في الموسم الجاري من الدوري أجاب "محمد الشناوي".

تجربته مع مدربي الأهلي

وبسؤاله عن مدربي الأهلي الذين عمل معهم علق بداية على مدرب الفريق الأسبق باتريس كارتيرون قائلا: "كان سيئ الظ في الأهلي، يستطيع إخراج من الجميع أفضل من قدراتهم".

وواصل "كان يعد الفريق لمباريات إفريقيا جيدا ولكننا كنا في فترة انتقالية وواجهه سوء حظ في النهائي ضد الترجي".

أما عن مارتين لاسارتي علق "لاسارتي لم يستطع التأقلم مع الأوضاع في مصر بسهولة، كان لديه فكر يريد تطبيقه ولكن لم ينجح في تطبيقها".

وأضاف "ربما شعر لاسارتي بالقلق من وجود محمد يوسف في الجهاز الفني معه خاصة لعمله كمدير فني للأهلي سابقا".

وعن محمد يوسف: "مدرب جيد وقاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا في ظروف صعبة للغاية وشخص مجهتد".