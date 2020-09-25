رسميا – "من أجل إعادة بناء الفريق".. فنربخشة يضم ساماتا من أستون فيلا

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

مبوانا ساماتا - فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي ضمه للمهاجم التنزاني مبوانا ساماتا قادما من صفوف أستون فيلا رسميا.

مبوانا ساماتا

النادي : فنرباهتشة

فنرباهتشة

وذكر موقع النادي التركي الرسمي أن ساماتا وقع على عقد يربطه بالفريق لأربع سنوات.

وكان ساماتا انضم لأستون فيلا في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من جنك البلحيكي ولكنه لم يسجل مع الفريق سوى هدفين في 16 مباراة.

أخبار متعلقة
بيانيتش: برشلونة يريد الانتقام مواعيد مباريات الجمعة 25 سبتمبر 2020.. العشري ضد تلميذه والاتحاد يتحدى مدربه السابق المنبوذ مارتينيز يحصد السوبر الأوروبي لـ بايرن على حساب إشبيلية الشجاع

يأتي ذلك في ظل رغبة فنربخشة في بناء فريقه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذكرت أن النادي يستهدف ضم مهاجمين هما ساماتا ومصطفى محمد من الزمالك.

ووصفت الصحيفة الفرنسية مصطفى محمد بكونه مهاجما متكاملا صاحب تسديدات قوية، وذكرت أنه يتم تلقيبه بـ "البلدوزر" في مصر.

وذكر التقرير أن فنربخشة عرض على الزمالك 2,5 مليون يورو مقابل مصطفى محمد، لكن النادي المصري يأمل في الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو مقابل مهاجمه الشاب.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن وصول عرضين لناديه لضم مصطفى محمد من تركيا.

وقال مصطفى محمد للصحيفة ذاتها: ""هذا صحيح، فنربخشة يريدني، وأنا أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي العريق، أبلغ 23 عاما وهو الوقت المناسب لأخذ خطوة إلى الأمام والرحيل إلى أوروبا، أريد مغادرة مصر".

وعن معارضة مرتضى منصور رئيس الزمالك للخطوة بسبب المشاكل السياسية بين مصر وتركيا، أجاب مصطفى محمد: "نعم أعلم ذلك، وليس هناك شيء في يدي بهذا الخصوص، أنا لاعب كرة قدم محترف ولا علاقة لي بالسياسية. لاعبون مصريون آخرون لعبوا في تركيا مثل تريزيجيه والنني، أريد الرحيل إلى الدوري التركي في أسرع وقت لأتطور في هذه المسابقة العظيمة، أريد فقط القيام بوظيفتي".

وأبدى فخره باللعب في صفوف الزمالك: "اللعب للزمالك شرف لي، إنه أحد أكبر أندية إفريقيا، اللعب له مليء بالحماسة دائما ومشجعو النادي عاطفيون للغاية، إنه مؤسسة كبيرة في مصر".

وأتم معلقًا على لقب "البلدوزر" الذي اكتسبه في الملاعب المصرية: "يعجبني هذا اللقب، أطلب الناس علي البلدوزر لأني أتمتع بالقوة، لكن مؤخرا تم تلقيبي بـ الأناكوندا".

فنربخشة ساماتا مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
راكيتيتش بعد خسارة السوبر: رأينا أهمية نوير لـ بايرن 16 دقيقة | أوروبا
ميسي في رسالة وداعه لـ سواريز: كنت تستحق الرحيل بشكل أفضل وليس الطرد.. لم أعد متفاجئا منهم 32 دقيقة | أوروبا
تقارير: مالديني يحسم إمكانية ضم ناستاسيتش.. واهتمام بجناح بودو جليمت 33 دقيقة | ميركاتو
كلوب: أخطأت باستبدال شاكيري 41 دقيقة | أوروبا
"صناعة التاريخ".. تقرير: ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يقترب من اللعب في الدوري الإماراتي ساعة | ميركاتو
سامي قمصان: فايلر طلب مني متابعة لقاء الوداد والرجاء.. وهذه مشكلة جيرالدو ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة ليستر.. جوارديولا: لدي 13 لاعبا جاهزا فقط ساعة | أوروبا
رسميا – "من أجل إعادة بناء الفريق".. فنربخشة يضم ساماتا من أستون فيلا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده
قد ينال إعجابك