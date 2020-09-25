رسميا – "من أجل إعادة بناء الفريق".. فنربخشة يضم ساماتا من أستون فيلا

أعلن نادي فنربخشة التركي ضمه للمهاجم التنزاني مبوانا ساماتا قادما من صفوف أستون فيلا رسميا.

مبوانا ساماتا النادي : فنرباهتشة فنرباهتشة

وذكر موقع النادي التركي الرسمي أن ساماتا وقع على عقد يربطه بالفريق لأربع سنوات.

وكان ساماتا انضم لأستون فيلا في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من جنك البلحيكي ولكنه لم يسجل مع الفريق سوى هدفين في 16 مباراة.

يأتي ذلك في ظل رغبة فنربخشة في بناء فريقه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

وكانت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية ذكرت أن النادي يستهدف ضم مهاجمين هما ساماتا ومصطفى محمد من الزمالك.

ووصفت الصحيفة الفرنسية مصطفى محمد بكونه مهاجما متكاملا صاحب تسديدات قوية، وذكرت أنه يتم تلقيبه بـ "البلدوزر" في مصر.

وذكر التقرير أن فنربخشة عرض على الزمالك 2,5 مليون يورو مقابل مصطفى محمد، لكن النادي المصري يأمل في الحصول على 3 أو 4 ملايين يورو مقابل مهاجمه الشاب.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن وصول عرضين لناديه لضم مصطفى محمد من تركيا.

وقال مصطفى محمد للصحيفة ذاتها: ""هذا صحيح، فنربخشة يريدني، وأنا أريد الانضمام إلى هذا النادي التركي العريق، أبلغ 23 عاما وهو الوقت المناسب لأخذ خطوة إلى الأمام والرحيل إلى أوروبا، أريد مغادرة مصر".

وعن معارضة مرتضى منصور رئيس الزمالك للخطوة بسبب المشاكل السياسية بين مصر وتركيا، أجاب مصطفى محمد: "نعم أعلم ذلك، وليس هناك شيء في يدي بهذا الخصوص، أنا لاعب كرة قدم محترف ولا علاقة لي بالسياسية. لاعبون مصريون آخرون لعبوا في تركيا مثل تريزيجيه والنني، أريد الرحيل إلى الدوري التركي في أسرع وقت لأتطور في هذه المسابقة العظيمة، أريد فقط القيام بوظيفتي".

وأبدى فخره باللعب في صفوف الزمالك: "اللعب للزمالك شرف لي، إنه أحد أكبر أندية إفريقيا، اللعب له مليء بالحماسة دائما ومشجعو النادي عاطفيون للغاية، إنه مؤسسة كبيرة في مصر".

وأتم معلقًا على لقب "البلدوزر" الذي اكتسبه في الملاعب المصرية: "يعجبني هذا اللقب، أطلب الناس علي البلدوزر لأني أتمتع بالقوة، لكن مؤخرا تم تلقيبي بـ الأناكوندا".