أحمد الشيخ: مشكلة بسيطة في تعاقدي سوف تحُل.. وهذا نجم الموسم من الأهلي

قال أحمد الشيخ إن لديه مشكلة بسيطة في تعاقده مشددا في الوقت ذاته إنها في طريقها للحل ولكنه لم يفصح عن ماهيتها.

وقال الشيخ ردا على سؤال حول وجود مشاكل في تجديد تعاقده مع الأهلي: "طالما أنا متواجد في الأهلي سأظل تحت أمر النادي".

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة "هناك مشكلة بسيطة في العقد لكنها سوف تُحل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي، ولو الأهلي أراد استمراري فلن أتأخر إلا لو قرر النادي شيء آخر".

وينتهي تعاقد الشيخ مع الأهلي في صيف عام 2022.

وعن دربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد حيث يلتقي الأهلي بالأخير في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال الشيخ: "شاهدت المباراة كاملة ويملك كلا الفريقين العديد من اللاعبين المميزين لكننا ننظر لأنفسنا قبل كل شيء، وأتمنى أن نلعب جيدا ونتوج بإفريقيا".

وواصل "هذا الجيل يحتاج للتتويج ببطولة إفريقيا، هذه البطولة غائبة عنا منذ 7 سنوات ونريد الكأس".

وبسؤاله من هو نجم الموسم من الأهلي أجاب "كل اللاعبين لم يقصروا ولكن الاختيار واضح للكل فهو محمد الشناوي".