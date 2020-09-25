أحمد الشيخ: مشكلة بسيطة في تعاقدي سوف تحُل.. وهذا نجم الموسم من الأهلي

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الأهلي - نادي مصر

قال أحمد الشيخ إن لديه مشكلة بسيطة في تعاقده مشددا في الوقت ذاته إنها في طريقها للحل ولكنه لم يفصح عن ماهيتها.

وقال الشيخ ردا على سؤال حول وجود مشاكل في تجديد تعاقده مع الأهلي: "طالما أنا متواجد في الأهلي سأظل تحت أمر النادي".

وأضاف في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة "هناك مشكلة بسيطة في العقد لكنها سوف تُحل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي، ولو الأهلي أراد استمراري فلن أتأخر إلا لو قرر النادي شيء آخر".

أخبار متعلقة
مفاجأة وإصابة ونقطة تشعل الدوري.. الوداد يتعادل مع الرجاء تحت أعين الأهلي والزمالك في الجول يكشف موعد وصول باتشيكو وجهاز الزمالك الجديد لـ مصر شريف فؤاد عن فايلر: على الجماهير ألا تلتفت لما يُقال.. شأن داخلي وسنعلن قراراتنا وقتما نريد

وينتهي تعاقد الشيخ مع الأهلي في صيف عام 2022.

وعن دربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد حيث يلتقي الأهلي بالأخير في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال الشيخ: "شاهدت المباراة كاملة ويملك كلا الفريقين العديد من اللاعبين المميزين لكننا ننظر لأنفسنا قبل كل شيء، وأتمنى أن نلعب جيدا ونتوج بإفريقيا".

وواصل "هذا الجيل يحتاج للتتويج ببطولة إفريقيا، هذه البطولة غائبة عنا منذ 7 سنوات ونريد الكأس".

وبسؤاله من هو نجم الموسم من الأهلي أجاب "كل اللاعبين لم يقصروا ولكن الاختيار واضح للكل فهو محمد الشناوي".

أحمد الشيخ الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: الزمالك وسموحة طلبا تأجيل لقاء الكأس رسميا.. وباتشيكو لم يهرب في ولايته الأولى 2 ساعة | الدوري المصري
حوار – حمدي فتحي: فايلر يحبني.. وتعرضت للعقوبة في إنبي من أجل الأهلي 2 ساعة | مصر
أحمد الشيخ: مشكلة بسيطة في تعاقدي سوف تحُل.. وهذا نجم الموسم من الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف موعد وصول باتشيكو وجهاز الزمالك الجديد لـ مصر 3 ساعة | الدوري المصري
مفاجأة وإصابة ونقطة تشعل الدوري.. الوداد يتعادل مع الرجاء تحت أعين الأهلي والزمالك 4 ساعة | الوطن العربي
المنبوذ مارتينيز يحصد السوبر الأوروبي لـ بايرن على حساب إشبيلية الشجاع 4 ساعة | أوروبا
ناشئ سيتي يسجل تاريخا ذهبيا لنفسه.. كتيبة جوارديولا تنتصر على بورنموث 4 ساعة | أوروبا
شريف فؤاد عن فايلر: على الجماهير ألا تلتفت لما يُقال.. شأن داخلي وسنعلن قراراتنا وقتما نريد 4 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده
قد ينال إعجابك