مفاجأة وإصابة ونقطة تشعل الدوري.. الوداد يتعادل مع الرجاء تحت أعين الأهلي والزمالك

تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع الوداد المغربي بلا أهداف في دربي كازابلانكا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 25 في الدوري المغربي.

لقاء جاء تحت أعين الأهلي والزمالك اللذان يستعدان لمواجهة الثنائي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء قرر الإبقاء على حميد أحداد وعبد الإله الحافيظي على مقاعد الاحتياطي، في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرين.

واعتمد مدرب الرجاء على بين مالانجو كمهاجم صريح ومعه سفيان رحيمي.

واضطر مدرب الرجاء لتعديل خطته في الدقيقة 28 بعدما خرج الظهير الأيمن عبد الرحيم شاكير متأثرا بالإصابة.

وخرج لاعب الرجاء على نقالة ليشارك عمر بوطيب العائد مؤخرا من الإصابة، بدلا منه.

منافس الزمالك - إصابة عبد الرحيم شاكير ظهير أيمن فريق الرجاء المغربي وخروجه على نقالة في الدربي أمام الوداد ⚽️🟢 pic.twitter.com/jqIvSmSDUu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 24, 2020

الوداد الذي قاد هجومه إسماعيل حداد وكاسينجو لم يظهر في أول نصف ساعة، قبل أن يشكل خطورة أولى ووحيدة في الشوط عن طريق أيوب عملود ولكن حارس الرجاء تألق في إنقاذ مرماه.

في الشوط الثاني الرجاء كان أفضل نوعا ما بعد مشاركة عبد الإله الحافيظي وحميد أحداد، وكاد يخطف الانتصار في اللحظات الأخيرة لولا أن رأسية مالانجو مرت بجوار القائم بقليل في أخطر فرص اللقاء.

التعادل أوصل الرجاء للنقطة 49 في الصدارة، بينما الوداد في الوصافة بـ 48 نقطة.

المنافسة ليست بين الرجاء والوداد فقط، بل يأتي نهضة بركان في المركز الثالث بـ 47 نقطة مع تبقي 5 مباريات على نهاية ماراثون الدوري المغربي.