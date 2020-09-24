ناشئ سيتي يسجل تاريخا ذهبيا لنفسه.. كتيبة جوارديولا تنتصر على بورنموث

كتب ليام ديلاب ناشئ مانشستر سيتي تاريخا ذهبيا لنفسه بتسجيله هدفا في شباك بورنموث اليوم الخميس.

واستضاف سيتي منافسه بورنموث في ملعب الاتحاد في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح لياك ديلاب الذي وُلد عام 2003 الأهداف في الدقيقة 16.

وأصبح ديلاب أصغر لاعب يسجل هدفا لسيتي بعد روني لوبيز ضد واتفورد في عام 2013، إذ سجل الأول بعمر 17 عاما و229 يوما.

فيما سجل الثاني هدفه ضد واتفورد بعمر الـ17 و8 أيام.

وأدرك سام ستوريدج التعادل لبورنموث في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 75 سجل فيل فودين هدف الانتصار لسيتي.

ويواصل سيتي بذلك حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في الثلاثة مواسم الأخيرة.

وبذك سيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي في دور الـ16 بعدما تخطى ميلوال بهدفين دون رد.