سباعية مٌدمرة في لينكولن.. ليفربول يضرب موعدا مع أرسنال بدور الـ16 لكأس الرابطة

دك نجوم ليفربول حصون فريق لينكولن سيتي –أحد فرق الدرجة الثالثة- بسبعة أهداف وتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز ليفربول على لينكولن بسبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب لينكولن فاينانسيال فيلد، في دور الـ32 من كأس الرابطة.

وضرب ليفربول موعدا مع أرسنال في ربع نهائي البطولة، وذلك بعدما تأهل أرسنال مسبقا على حساب ليستر سيتي.

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التشكيل

يورجن كلوب اختار البدء بتشكيل من البدلاء واللاعبين الشباب. محمد صلاح وساديو ماني كانا خارج القائمة تماما.

في المقابل بدأ فيرجيل فان دايك كأساسي في خط الدفاع، فيما قاد الثلاثي شيردان شاكيري، وديفوك أوريجي، وتاكومي مينامينو الهجوم.

وصف المباراة

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة التاسعة. مخالفة نفذها شيردان شاكيري ببراعة مسجلا الهدف الأول لليفربول.

ثلاثة أهداف بنفس الطريقة

الأهداف الثاني والثالث والرابع كانوا بنفس الطريقة. تاكومي مينامينو سجل الثاني في الدقيقة الـ18 من تصويبة R2 في المقص الأيسر للمرمى.

كورتيز جونز لاعب الوسط الواعد سجل الثالث في الدقيقة الـ32 من تصويبة R2 في المقص الأيسر.

ثم عاد جونز وأضاف الرابع في الدقيقة الـ36 من تصويبة R2 ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها وسكنت المقص الأيسر أيضا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الحٌمر برباعية.

الشوط الثاني

فابينيو شارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من فيرجيل فان دايك.

وعاد مينامينو وأضاف الهدف الخامس لليفربول في الدقيقة الـ46. شاكيري انفرد بالمرمى وتقدم الحارس وتصدى لها من أمامه، ليتابعها مينامينو في المرمى الخالي مسجلا الخامس.

وسجل ديوجو جوتا الوافد الجديد أولى مشاركاته في الدقيقة الـ57 بدلا من هارفي إليوت.

لينكولن سجل هدفا شرفيا في الدقيقة الـ60 عن طريق تايو إدون من كرة استلمها داخل منطقة الجزاء وراوغ ثم سدد في مرمى أدريان سان ميجيل.

ليفربول عاد وسجل السادس في الدقيقة الـ65 عن طريق ماركو جروجيتش بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

عاد لينكولن مجددا وسجل الثاني في الدقيقة الـ66 من ركنية خرج عليها أدريان بشكل خاطئ، وسجلها ليويس مونتسما برأسية في المرمى.

ليفربول اختتم حفل الأهداف في الدقيقة الـ89 عن طريق ديفوك أوريجي الذي دخل منطقة الجزاء ثم سدد على يمين الحارس مسجلا السابع، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال يوم 28 سبتمبر الجاري في دور الـ16 من البطولة.