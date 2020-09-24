رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

دييجو جودين - كالياري

أعلن نادي كالياري عن تعاقده مع دييجو جودين قادما من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع جودين على عقد يربطه بـ كالياري حتى 30 يونيو 2023.

قلب الدفاع المُلقب بـ "الفرعون" انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2019 قادما من أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر.

وخاض جودين 36 مباراة مع إنتر في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقاده لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ويعد كالياري هو المحطة الأوروبية الرابعة لقائد منتخب أوروجواي بعد فياريال، وأتليتكو مدريد، وإنتر ميلان.

ويعد جودين الصفقة الثامنة لـ كالياري في السوق الصيفية، بعد ماركو روج، وجيوفاني سيميوني، وأليساندرو تريبالديلي، وزيتو لوفومبو، ورازفان مارين، وجابرييلي زابا، وريكاردو سوتيل، وماتيو تارموني.

دييجو جودين كالياري إنتر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين 29 دقيقة | ميركاتو
استراحة السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (1) (1) إشبيلية.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1)-(3) بيراميدز.. هدف أول راائع للدراويش ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – استبعاد صلاح.. وجوتا بديل أمام لينكولن سيتي 2 ساعة | أوروبا
ركلتا جزاء يكتبان تعادلا سادسا تواليا بين المصري والإنتاج.. والجونة ينتصر على أسوان 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي.. وظهور أول لـ تراوري أمام بريستول 2 ساعة | المحترفون
الأهلي: لم تصدر عن النادي أي قرارات تخص قطاع الكرة.. البيان المتداول غير صحيح 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض" 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك