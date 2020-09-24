رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 21:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي كالياري عن تعاقده مع دييجو جودين قادما من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.
دييجو جودين
النادي : إنتر ميلان
ووقّع جودين على عقد يربطه بـ كالياري حتى 30 يونيو 2023.
Diego #Godín è rossoblù 🔴🔵
Benvenuto in famiglia 🥰
Bienvenido en familia 🤩
Welcome in the family 😎
➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
قلب الدفاع المُلقب بـ "الفرعون" انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2019 قادما من أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر.
وخاض جودين 36 مباراة مع إنتر في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقاده لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
ويعد كالياري هو المحطة الأوروبية الرابعة لقائد منتخب أوروجواي بعد فياريال، وأتليتكو مدريد، وإنتر ميلان.
ويعد جودين الصفقة الثامنة لـ كالياري في السوق الصيفية، بعد ماركو روج، وجيوفاني سيميوني، وأليساندرو تريبالديلي، وزيتو لوفومبو، ورازفان مارين، وجابرييلي زابا، وريكاردو سوتيل، وماتيو تارموني.