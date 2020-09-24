رسميا – الفرعون يرحل عن إنتر.. كالياري يعلن ضم جودين

أعلن نادي كالياري عن تعاقده مع دييجو جودين قادما من إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع جودين على عقد يربطه بـ كالياري حتى 30 يونيو 2023.

قلب الدفاع المُلقب بـ "الفرعون" انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2019 قادما من أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر.

وخاض جودين 36 مباراة مع إنتر في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وقاده لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

ويعد كالياري هو المحطة الأوروبية الرابعة لقائد منتخب أوروجواي بعد فياريال، وأتليتكو مدريد، وإنتر ميلان.

ويعد جودين الصفقة الثامنة لـ كالياري في السوق الصيفية، بعد ماركو روج، وجيوفاني سيميوني، وأليساندرو تريبالديلي، وزيتو لوفومبو، ورازفان مارين، وجابرييلي زابا، وريكاردو سوتيل، وماتيو تارموني.