انتهى السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ (2) (1) إشبيلية.. لقب جديد للبافاري

يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي بالعاصمة المجرية بودابست.

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نهاية الشوط الإضافي الثاني والمباراة بفوز بايرن ميونيخ باللقب

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.104 جووول خافي مارتينز يسجل الثاني لـ بايرن

ق.94 دخول فرانكو فاسكيز بدلا من جوان خوردان

ق.92 فرصة جديدة لـ إشبيلية! النصيري يسدد ونوير يتصدى وترتد من قائم بايرن

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل والانتقال إلى الوقت الإضافي

ق.88 تصدٍ خارق من نوير أمام انفراد كامل من النصيري

ق.71 خروج ساني ودخول توليسو

ق.66 ألابا ينفذ ركلة حرة لـ بايرن تمر أعلى العارضة

ق.58 فرصة مزدوجة خطيرة لـ بايرن عن طريق جنابري وساني، لكن بونو يبعد الخطر في المرتين

ق.56 دخول يوسف النصيري بدلا من لوك دي يونج، وأوليفر توريس بدلا من إيفان راكيتيتش

ق.52 تقنية الفيديو تتدخل لإلغاء هدف بايرن بداعي التسلل

ق.51 جووول رائع لـ بايرن لـ ليفاندوفسكي بعد تبادل رائع للكرة مع مولر

ق.46 فرصة حقيقية لـ إشبيلية بعد عرضية إسكوديرو وتسديدة دي يونج التي أنقذها نوير ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.34 جووول جوريتسكا يسجل التعادل لـ بايرن ميونيخ بعد تمريرة ليفاندوفسكي

ق.30 انفراد صريح لـ ليفاندوفسكي لكنه يلعب الكرة ضعيفة بين قفازي بونو

ق.22 فرصة خطيرة لـ بايرن بعد عرضية ليفاندوفسكي التي قابلها مولر بتسديدة، لكنها اصطدمت بالدفاع وخرجت

ق.13 جووول أول لـ إشبيلية من ركلة جزاء سجلها لوكاس أوكامبوس

ق.12 ركلة جزاء لـ إشبيلية بعد عرقلة ألابا لـ راكيتيتش

بداية المباراة

بداية المباراة بعد ربع ساعة