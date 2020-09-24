مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) بيراميدز.. رأسية الشامي فوق المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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ق. 36 رأسية من محمد الشامي فوق المرمى بقليل.

ق. 33 مرتدة سريعة تصل إلى إبراهيم عادل الذي راوغ وسدد لكن محمد فوزي تألق وحولها إلى ركنية.

ق. 29 عبد الله السعيد ينفذ المخالفة ويتصدى لها محمد فوزي ويتابعها أنتوي ويتصدى لها الحارس مجددا.

ق. 27 إنذار لإبراهيم أبو اليزيد بعد مخالفة ضد محمد فاروق في كرة مرتدة خطرة.

ق. 26 جووول أول لبيراميدز. طارق طه ينفذ المخالفة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 25 مخالفة خطيرة لصالح بيراميدز على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من إبراهيم أبو اليزيد لـ جون أنتوي.

ق. 8 أسامة إبراهيم ينفرد ويسدد لكن مهدي سليمان ينقذ الكرة.

بداية المباراة