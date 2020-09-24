مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) بيراميدز.. رأسية الشامي فوق المرمى

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

أحمد توفيق - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
التشكيل – السعيد يقود بيراميدز.. والشامي وحمدي زكي في هجوم الإسماعيلي مواعيد مباريات الخميس 24 سبتمبر.. الإسماعيلي يواجه بيراميدز وبايرن ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وجبر لمواجهة الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي - استمرار استبعاد شيلونجو وعماد حمدي.. وعودة صادق

ق. 36 رأسية من محمد الشامي فوق المرمى بقليل.

ق. 33 مرتدة سريعة تصل إلى إبراهيم عادل الذي راوغ وسدد لكن محمد فوزي تألق وحولها إلى ركنية.

ق. 29 عبد الله السعيد ينفذ المخالفة ويتصدى لها محمد فوزي ويتابعها أنتوي ويتصدى لها الحارس مجددا.

ق. 27 إنذار لإبراهيم أبو اليزيد بعد مخالفة ضد محمد فاروق في كرة مرتدة خطرة.

ق. 26 جووول أول لبيراميدز. طارق طه ينفذ المخالفة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 25 مخالفة خطيرة لصالح بيراميدز على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من إبراهيم أبو اليزيد لـ جون أنتوي.

ق. 8 أسامة إبراهيم ينفرد ويسدد لكن مهدي سليمان ينقذ الكرة.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر السوبر الأوروبي - بايرن ميونيخ ضد إشبيلية 49 ثاتيه | أوروبا
تشكيل السوبر الأوروبي – بايرن يهاجم بـ ليفا وساني.. وراكيتيتش في ظهور أول مع إشبيلية 39 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) بيراميدز.. رأسية الشامي فوق المرمى 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول – استبعاد صلاح.. وجوتا بديل أمام لينكولن سيتي 55 دقيقة | أوروبا
ركلتا جزاء يكتبان تعادلا سادسا تواليا بين المصري والإنتاج.. والجونة ينتصر على أسوان ساعة | الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا – المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي.. وظهور أول لـ تراوري أمام بريستول ساعة | المحترفون
الأهلي: لم تصدر عن النادي أي قرارات تخص قطاع الكرة.. البيان المتداول غير صحيح ساعة | مصر
التشكيل – السعيد يقود بيراميدز.. والشامي وحمدي زكي في هجوم الإسماعيلي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا 4 خبر في الجول - غضب إدارة الأهلي من موقف فايلر بعد "رفض كل العروض"
قد ينال إعجابك