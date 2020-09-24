انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(3) بيراميدز.. فوز هام للضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية المباراة

ق. 90 جووول أووول رائع من الإسماعيلي بتصويبة رائعة من محمد مخلوف.

ق. 87 جووول ثاااالث لبيراميدز. مرتدة قادها إريك تراوري ومررها إلى إبراهيم حسن الذي استغل تقدم محمد فوزي، ليمرر الكرة إلى نبيل عماد "دونجا" الذي يضعها في الشباك الخالية مسجلا الثالث.

تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء

ق. 83 ركلة جزاااء للإسماعيلي.

ق. 81 محمد فتحي يشارك بدلا من محمد فاروق في صفوف بيراميدز.

ق. 79 أوووه الثالث يضيع على بيراميدز بعد عرضية أرضية من إبراهيم حسن ومتابعة من عبد الله السعيد لكن في القائم الأيسر للإسماعيلي.

ق. 72 تقنية الفيديو تلغي ركلة الجزاء.

ق. 71 ركلة جزاء لبيراميدز.

ق. 65 جووول ثاااني. من إبراهيم حسن إلى عبد الله السعيد. والسعيد يمرر إلى محمد فاروق الذي يراوغ ويسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 60 إبراهيم حسن يشارك بدلا من جون أنتوي.

ق. 60 عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق يشاركان بدلا من هٌمام طارق وبيكيتي سيلفا في صفوف الإسماعيلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 عمر جابر يخترق ويسدد لكن مهدي سليمان يتألق مجددا ويتصدى للكرة ببراعة.

ق. 36 رأسية من محمد الشامي فوق المرمى بقليل.

ق. 33 مرتدة سريعة تصل إلى إبراهيم عادل الذي راوغ وسدد لكن محمد فوزي تألق وحولها إلى ركنية.

ق. 29 عبد الله السعيد ينفذ المخالفة ويتصدى لها محمد فوزي ويتابعها أنتوي ويتصدى لها الحارس مجددا.

ق. 27 إنذار لإبراهيم أبو اليزيد بعد مخالفة ضد محمد فاروق في كرة مرتدة خطرة.

ق. 26 جووول أول لبيراميدز. طارق طه ينفذ المخالفة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 25 مخالفة خطيرة لصالح بيراميدز على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من إبراهيم أبو اليزيد لـ جون أنتوي.

ق. 8 أسامة إبراهيم ينفرد ويسدد لكن مهدي سليمان ينقذ الكرة.

بداية المباراة