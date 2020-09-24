ركلتا جزاء يكتبان تعادلا سادسا تواليا بين المصري والإنتاج.. والجونة ينتصر على أسوان

للمباراة السادسة على التوالي، يتعادل المصري مع الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

تعادل المصري مع الإنتاج الحربي بهدفين لكل فريق على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

سجل مفتاح طقطق وحسن علي هدفا المصري، فيما سجل محمد بازوكا وباسم مرسي هدفا الإنتاج الحربي.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ34 في المركز التاسع.

التشكيل

علي ماهر اختاء البدء بـ حسن علي كظهير أيسر في غياب بهاء مجدي، فيما تواجد أحمد عادل "ميسي" كأساسي ومحمود وادي في الهجوم.

وصف المباراة

هدف مبكر

سجل المصري أول أهداف اللقاء في الثانية 30. كرة طويلة استملها محمود وادي، ثم مرر إلى مفتاح طقطق المنطلق من الخلف والذي سجلها في المرمى من لمسة واحدة.

المصري ظل مسيطرا على الأمور في الدقائق التالية دون خطورة كبرى. مفتاح طقطق اخترق على الجهة اليسرى في الدقيقة السابعة وأرسل عرضية أرضية، أنقذها الدفاع قبل متابعة وادي.

محمد جابر سدد في الدقيقة الـ14 من على حدود منطقة الجزاء، لكن كرته مرت بجانب القائم.

أما أول كرات الإنتاج الحربي فكانت في الدقيقة الـ16 من كرة ثابتة نفذها أحمد شديد قناوي فوق المرمى.

تبديل مبكر

علي ماهر أجرى أولى تبديلاته مبكرا في الدقيقة الـ20 بدخول حجاج عويس بدلا من أحمد عادل "ميسي".

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل في الدقيقة الـ37. ركنية أبعدها دفاع المصري، وردها أحمد دويدار برأسية، ليحولها محمد بازوكا برأسية في مرمى أحمد مسعود.

الشوط الثاني

المصري بدأ الشوط الثاني ضاغطا أيضا. عرضية من محمد جابر، قابلها مفتاح طقطق برأسية فوق المرمى.

الإنتاج الحربي سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ50 عن طريق مامادو نياز، لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل، وتقنية الفيديو أكدت صحة القرار.

تبديلات

علي ماهر أجرى تبديلين في الدقيقة الـ67 بدخول أوستين أموتو وزياد فرج بدلا من محمد جابر ومحمود وادي.

مختار مختار رد في الدقيقة الـ68 بتبديلين أيضا ودخول أحمد علي وعلي فتحي بدلا من محمد شوقي غريب ومحمد رجب.

آخر تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ76 بدخول إسلام عطية وأحمد ياسر بدلا من إيزي إيميكا ومفتاح طقطق.

10 دقائق مشتعلة

حكم اللقاء محمود ناجي احتسب ركلة جزاء للمصري في الدقيقة الـ80 بعد عرقلة ضد أوستين أموتو داخل منطقة الجزاء.

ناجي عاد لتقنية الفيديو، قبل أن يؤكد قراره ويحتسب ركلة الجزاء.

وسجل حسن علي الهدف الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة الـ85.

على الفور هنا شارك باسم مرسي في صفوف الإنتاج الحربي بدلا من أحمد شديد قناوي.

وفي الدقيقة الـ92 تحصل الإنتاج الحربي على ركلة جزاء بعد تصويبة ارتطمت بيد عمرو موسى.

باسم مرسي سجل ركلة الجزاء بنجاح، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ30 من 27 مباراة مرتقيا للمركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ34 في المركز التاسع من 29 مباراة.

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الجونة وأسوان

وفي مدينة الجونة على ملعب خالد بشارة، فاز الجونة على أسوان

سجل عمرو عبد الفتاح "عموري" هدف الجونة في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع في الشوط الأول.

عموري سدد كرة قوية تصدى لها مسعد عوض، ثم تابعها عموري في المرمى الخالي مجددا مسجلا الأول.

الهدف كتف الفوز الأول للجونة تحت قيادة رضا شحاتة الذي تولى المهمة حتى نهاية الموسم خلفا لـ بيدرو بارني المدرب السابق للفريق.

فوز الجونة رفع رصيده للنقطة الـ31 مرتقيا للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ34 في المركز العاشر.

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