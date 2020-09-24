التشكيل – السعيد يقود بيراميدز.. والشامي وحمدي زكي في هجوم الإسماعيلي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 19:09

كتب : عاطف شادي ياسر الشريف

بيراميدز - حرس الحدود

أعلن ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في استاد الإسماعيلية، بالجولة 29 من الدوري المصري.

وشهد التشكيل الاعتماد على محمد الشامي ومحمد حمدي زكي في خط الهجوم، وظهور بيكيتي سيلفا وهمام طارق في خط الوسط.

أما تشكيل بيراميدز، فيقود هجومه النيجيري جون أنتوي، ومن خلفه هداف الدوري عبد الله السعيد.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمود البدري

الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – همام طارق – بيكيتي سيلفا

الهجوم: محمد الشامي – محمد حمدي زكي

دكة البدلاء: محمد مجدي – محمد هاشم – عبد الرحمن مجدي – نادر رمضان – محمد مخلوف – محمد صادق – أحمد مدبولي – محمد بيومي – وجيه عبد الحكيم

تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق – علي جبر – طارق طه – عبد الله بكري

الوسط: نبيل دونجا – إبراهيم عادل – عبد الله السعيد – محمد فاروق – عمر جابر

الهجوم: جون أنتوي

دكة البدلاء: أحمد الشناوي – محمد حمدي – إبراهيم حسن – محمد عطوة – دودو الجباس – محمد فتحي – إيريك تراوري – عمر العيوني

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