رسميا – أتليتكو يعير أرياس إلى ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عن استعارة سانتياجو أرياس لاعب أتليتكو مدريد لمدة موسم.

وأوضح ليفركوزن في بيانه أن العقد يحتوي على بند يسمح له بشراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وصرّح أرياس بعد انضمامه إلى ليفركوزن: "باير ليفركوزن أحد أفضل أندية الدوري الألماني ولديه سمعة مميزة في إسبانيا".

وأضاف: "رأيت كيف يلعب ليفركوزن الكرة عندما واجهته مع أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولهذا أتطلع إلى اللعب في الدوري الألماني وإلى مقابلة زملائي الجدد".

أرياس (28 عاما) ظهير أيمن كولومبي لعب سابقا في سبورتنج لشبونة البرتغالي، وبي إس في أيندهوفن الهولندي ومنه انتقال إلى أتليتكو مدريد عام 2018 مقابل 11 مليون يورو.

وخاض أرياس 51 مباراة بقميص أتليتكو مدريد على مدار موسمين، وسجل معه هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

ويمتلك أرياس 53 مباراة دولية بقميص بلاده كولومبيا، وشارك في كأس العالم نسختي 2014 و2018، وكوبا أمريكا 2015 و2016 و2019.

ويعد أرياس هو الصفقة الثالثة لـ ليفركوزن هذا الصيف، بعد باتريك شيك، ولينارت جريل.

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