رسميا – بلد الوليد يتعاقد مع المغربي جواد الياميق
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 18:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي بلد الوليد عن استقدام المغربي جواد الياميق قادما من جنوى في صفقة الانتقالات الصيفية.
جواد ياميق
النادي : جنوى
ووقّع الياميق على عقدٍ مع بلد الوليد يربطه بالنادي الإسباني حتى يونيو 2024.
✍️¡Bienvenido, El Yamiq! El internacional marroquí será una muralla en la defensa del Real Valladolid. 💪🛡️
👉https://t.co/pZGVaDEf8S#RealValladolid | #FichajeRV pic.twitter.com/aGUIpATEDz— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) September 24, 2020
الياميق (28 عاما) بدأ مسيرته في أوليمبيك خريبكة المغربي، ولعب لاحقا لـ الرجاء البيضاوي، ومنه انضم إلى جنوى عام 2018.
ولم يخض الياميق سوى 8 مباريات إجمالا مع جنوى، وخرج معارا مرتين، الأولى مع بيروجيا ولعب معه 23 مباراة، والثانية في صفوف ريال سرقسطة الموسم الماضي وخاض معه 14 مباراة.
الياميق قلب دفاع يبلغ 192 سم، ويمتلك 7 مباريات دولية مع منتخب بلاده المغرب.
ويعد الياميق ثامن صفقات بلد الوليد هذا الصيف، بعد خافي سانشيز، وفابيان أوريانا، وبرونو جونزاليس، ولويس بيريز، وروبيرتو خيمينيز، وراؤول جارسيا، ولاعب فولفسبرجر النمساوي السابق.
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