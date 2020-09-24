رسميا – بلد الوليد يتعاقد مع المغربي جواد الياميق

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 18:41

كتب : FilGoal

جواد الياميق - بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد عن استقدام المغربي جواد الياميق قادما من جنوى في صفقة الانتقالات الصيفية.

ووقّع الياميق على عقدٍ مع بلد الوليد يربطه بالنادي الإسباني حتى يونيو 2024.

الياميق (28 عاما) بدأ مسيرته في أوليمبيك خريبكة المغربي، ولعب لاحقا لـ الرجاء البيضاوي، ومنه انضم إلى جنوى عام 2018.

ولم يخض الياميق سوى 8 مباريات إجمالا مع جنوى، وخرج معارا مرتين، الأولى مع بيروجيا ولعب معه 23 مباراة، والثانية في صفوف ريال سرقسطة الموسم الماضي وخاض معه 14 مباراة.

الياميق قلب دفاع يبلغ 192 سم، ويمتلك 7 مباريات دولية مع منتخب بلاده المغرب.

ويعد الياميق ثامن صفقات بلد الوليد هذا الصيف، بعد خافي سانشيز، وفابيان أوريانا، وبرونو جونزاليس، ولويس بيريز، وروبيرتو خيمينيز، وراؤول جارسيا، ولاعب فولفسبرجر النمساوي السابق.

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جواد الياميق بلد الوليد جنوى
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