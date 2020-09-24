وكيله لـ في الجول: عرض معايشة بلجيكي لـ يوسف عبد النبي ناشئ الزمالك

ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين، أن يوسف عبد النبي ناشئ الزمالك تلقى عرضا لقضاء فترة معايشة في نادي ميخلين البلجيكي.

وقال الزيات لـ FilGoal.com: "يوسف عبد النبي تلقى عرضا للمعايشة مع ميخلين عبر وكيليه: أنا وعمرو عبد الفتاح".

وأضاف: "وصلنا فاكس رسمي من النادي البلجيكي يطلب خضوع اللاعب لفترة معايشة مدتها 3 أشهر".

وواصل: "تم تحويل الفاكس إلى نادي الزمالك للبت في أمره، وسيتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة لبحث إمكانية السماح للاعب للخضوع لفترة المعايشة، ومن ثم التفاوض على عملية بيعه أو إعارته".

وزوّد الزيات FilGoal.com بصورة من فاكس النادي البلجيكي.

ويلعب يوسف عبد النبي في مركز الوسط المدافع، وهو من مواليد 2001 في ناشئي الزمالك.

ويعد ميخلين أحد أندية الدوري البلجيكي الممتاز، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس.

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