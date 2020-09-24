رسميا – "للعمل مع أعظم مدرب في العالم".. دييجو يورينتي ينضم إلى ليدز

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

دييجو يورينتي - ليدز يونايتد

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن استقدام الإسباني دييجو يورينتي قادما من ريال سوسيداد في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر ليدز أن يورينتي وقّع على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي حتى 2024.

ومن المقرر أن يرتدي المدافع الإسباني القميص رقم 14 في ليدز يونايتد.

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وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليون يورو.

وصرّح يورينتي للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية للتواجد هنا وأتطلع إلى مقابلة زملائي والمدرب في أسرع وقت".

وأضاف المدافع الإسباني: "لدي الكثير من الطاقة وأعتقد أنني قادر على مساعدة الفريق بقدراتي، هذا هو هدفي".

وواصل: "كنت سعيدا بعودة ليدز يونايتد للدوري الإنجليزي، وإنه لشرف أن ألعب له وتحدٍ كبير".

وتابع: "تحدثت مع بابلو هيرنانديز وحدثني عن الفريق والمدينة وقال لي إن كل شيء جيد، ولذا كان قراري سهلا".

وأشار: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو المنافسة الأكثر أهمية في العالم".

وأتم: "مارسيلو بييلسا كان عاملا مهما أيضا في انضمامي، إنه أعظم مدرب في العالم ويشرفني العمل معه، سأحاول التعلم منه".

يورينتي (27 عاما) بدأ مسيرته في ريال مدريد، وخاض مع فريقه الأول 3 مباراة.

وخرج يورينتي معارا إلى رايو فايكانو ومالاجا خلال فترته في ريال مدريد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى ريال سوسيداد عام 2017.

وخاض يورينتي مع سوسيداد 88 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف.

ويمتلك يورينتي 5 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وكان متواجدا في القائمة الأخيرة للمدرب لويس إنريكي.

ويعد يورينتي سابع صفقات ليدز هذا الصيف بعد عودته للدوري الممتاز، بعد مواطنه رودريجو مورينو، وهيلدر كوستا، وروبن كوخ، وإلان ميسلييه، وجو جيلهاردت، وجاك هاريسون.

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