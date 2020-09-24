العتال يتقدم بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : عاطف شادي

هاني العتال - عبد الله جورج

تقدم هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك بشكوى جديدة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الخميس، لتضاف الشكوى إلى مجموعة الشكاوى المقدمة للجنة الأولمبية المصرية.

وجاء بشكوى العتال الجديدة، أنه منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2017 والتي تضمنت بند انتخابات مجلس إدارة جديد للدورة 2017 /2021 والتى أسفرت عن فوزه على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادى للدورة وذلك بناءا على ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فضلا عن اعتماد ذلك من الجهة الادارية المختصة واللجنة الألومبية المصرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك في شكواه أنه منذ ذلك التاريخ والسيد/ مرتضى منصور يحاول بكل الطرق منعه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مخالفا بذلك إرادة الجمعية العمومية التى جعلها القانون السلطة العليا فى الهيئات الرياضية، فضلا عن مخالفته كذلك لكل القوانين والمواثيق الدولية والأولمبية المنظمة لشئون الرياضة.

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واختتم شكواه بطلب اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ إرادة الجمعية العمومية لنادى الزمالك بتمكينه من مباشرة مهامه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لتصبح الشكوى هي الثانية المقدمة من هاني العتال ضد مرتضى منصور.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن عن تحويل الشكاوى التي وصلت إليه من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك وعبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق إلى لجنة الأندية والقيم والأخلاق للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم.

هاني العتال مرتضى منصور الزمالك
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