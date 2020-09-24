في مباراة بطلها القائم.. دجلة يتعادل سلبيا مع سموحة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

سموحة - الدوري المصري

تعادل فريق وادي دجلة سلبيا مع ضيفه سموحة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

المباراة لم تشهد العديد من الفرص الخطيرة، لكن فرصتان لكل فريق شهدت تعاطف القائم معهما، الأولى رأسية لمروان حمدي مهاجم دجلة أبعدها القائم، والأخرى فرصة لرجب نبيل لاعب سموحة أبعدها قائم نفس المرمى لكن في الشوط الثاني.

الفرصة الأخطر في الشوط الأول في الدقيقة 21، لدجلة جاءت عن طريق كرة عرضية من محمد هلال إلى زميله مروان حمدي الذي سددها برأسية رائعة لكن القائم أنقذ مرمى الهاني سليمان.

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وفي الدقيقة 88 حصل رجب نبيل على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في القائم الأيسر وتحولت إلى ركنية.

وشهد اللقاء إصابة صلاح محسن مهاجم سموحة بشد عضلي وخروجه بسببها ومشاركة ديريك نسيبامبي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

هذا التعادل رفع رصيد سموحة إلى 40 نقطة في المركز الخامس خلف المقاولون العرب الرابع بفارق 9 نقاط.

وأصبح رصيد وادي دجلة 28 نقطة في المركز الـ15 في ظل سعيه للهروب من مراكز الهبوط.

ويعد هذا هو التعادل الأول بين الفريقين منذ موسم 2016-2017 حينما تعادلا بنتيجة 2-2 في الجولة الـ26.

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