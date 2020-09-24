انتهت في الدوري – المصري (2)-(2) الإنتاج.. الجونة (1)-(0) أسوان.. نهاية المباراتين

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 17:16

كتب : FilGoal

أوستين أموتو يحتفل بهدف المصري الثاني في حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

المصري ضد الإنتاج الحربي (2/2)

نهاية المباراة

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ق. 95 جووول التعادل للإنتاج الحربي عن طريق باسم مرسي من ركلة جزاء.

ق. 92 ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد لمسة يد على عمرو موسى.

ق. 85 جووول ثااني للمصري. حسن علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 80 ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة لـ أوستين أموتو داخل منطقة الجزاء

ق. 76 آخر تبديلات المصري بدخول أحمد ياسر وإسلام عطية بدلا من إيزي إيميكا ومفتاح طقطق.

ق. 68 تبديلان في صفوف الإنتاج الحربي بدخول أحمد علي وعلي فتحي بدلا من محمد شوقي غريب ومحمد رجب.

ق. 67 أوستين أموتو وزياد فرج يشاركان بدلا من محمد جابر ومحمود وادي.

ق. 50 هدف ثان للإنتاج الحربي عن طريق مامادو نياز لكن الحكم يلغي الهدف بداع التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 التعادل للإنتاج الحربي عن طريق محمد بازوكا برأسية بعد عرضية من أحمد دويدار.

ق. 20 تبديل أول للمصري بدخول حجاج عويس بدلا من أحمد عادل "ميسي".

ق. 16 مخالفة ينفذها أحمد شديد قناوي فوق المرمى.

ق. 14 تصويبة من جابر لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 1 جوووول أول للمصري عن طريق مفتاح طقطق. كرة طويلة يتسلمها محمود وادي ويمرر عرضية أرضية يتابعها مفتاح طقطق في المرمى.

بداية المباراة

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الجونة ضد أسوان (0/1)

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+3 عمر عبد الفتاح "عموري" يسجل الأول بعد تصويبة تصدى لها مسعد عوض وتابعها مرة أخرى في المرمى.

بداية المباراة

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في الدوري المصري الإنتاج الحربي الجونة أسوان
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