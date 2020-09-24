ميرور: أرسنال يدرس إمكانية التعاقد مع جورجينيو

يدرس أرسنال إمكانية ضم الإيطالي جورجينيو من صفوف تشيلسي.

جورجينيو النادي : تشيلسي تشيلسي أرسنال

تحرك أرسنال يأتي بعد الفشل في ضم الغاني توماس بارتي من أتليتكو مدريد والفرنسي حسام عوار من أولمبيك ليون.

وحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن ميكيل أرتيتا مهتم بضم الإيطالي صاحب 28 عاما قبل نهاية سوق الانتقالات.

كان الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية قريبا من الانتقال من يوفنتوس الإيطالي في الصيف الجاري، وفقا للتقارير.

وسبق لجورجينيو أن كان على رادار مانشستر سيتي عندما عمل أرتيتا مساعدا للإسباني بيب جوارديولا قبل أن ينتقل لتشيلسي رفقة مدربه ماوريسيو ساري من نابولي منذ عامين.

لاعب الوسط شارك مع البلوز في مباراتين الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي وسجل هدفا وصنع آخر.

إجمالا مع تشيلسي شارك في 100 مباراة سجل 10 وصنع 3 في جميع المسابقات خلال موسمين ومحققا لقب الدوري الأوروبي.