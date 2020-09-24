رسميا - يويفا يعلن تطبيق قاعد الـ5 تبديلات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي وللمنتخبات كذلك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تطبيق قاعدة الخمسة تبديلات خلال موسم 2020-2021 في عدد من بطولاته.

وكشف "يويفا" عن تطبيق القاعدة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بداية من دور المجموعات.

كما ستشهد بطولة دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة لليورو بدورها قاعدة التبديلات الخمس.

وسيسمح لكل فريق إشراك خمسة لاعبين بدلا من خمسة على 3 مرات فقط، باستثناء بين شوطي المباراة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن السماح للأندية بـ5 تبديلات على أن يتم استخدامها في 3 مرات فقط، وذلك لاستكمال المواسم الكروية بعد توقفها بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".

ويبدأ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم 20 أكتوبر المقبل على أن ينتهي يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتجرى قرعة دور المجموعات من الدوري الأوروبي يوم 2 أكتوبر المقبل.